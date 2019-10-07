نائب: لقاء الحلبوسي مع ممثلي التظاهرات عمل على تهدئة الشارع والاوضاع

وقال المحمدي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "لقاء الحلبوسي مع ممثلي التظاهرات عمل على تهدئة الشارع والاوضاع"، مشيرا الى ان "المشكلات الراهنة متراكمة ومعقدة وليست وليدة اللحظة".واضاف المحمدي، أنه "على الحكومة مصارحة المواطنين لفشلها في ادارة بعض الملفات"، لافتا الى ان "حديث عبد المهدي بشأن العصا السحرية في اصلاح الاوضاع لم يكن موفقا".

واعتبر المحمدي، أن "الحكومة لديها مشكلة حقيقية في ادارة الدولة"، مؤكدا ان "مجلس النواب مستعد للتعاون مع الحكومة للارتقاء بمستوى اداء السلطة التنفيذية".

