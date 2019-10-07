نائب: لقاء الحلبوسي مع ممثلي التظاهرات عمل على تهدئة الشارع والاوضاع

اعتبر النائب عن محافظة الانبار يحيى المحمدي، الاثنين، لقاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بممثلي المتظاهرين "عمل على تهدئة الشارع والاوضاع"، لافتا الى ان البرلمان مستعد للتعاون مع الحكومة للارتقاء بمستوى اداء السلطة التنفيذية.
وقال المحمدي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "لقاء الحلبوسي مع ممثلي التظاهرات عمل على تهدئة الشارع والاوضاع"، مشيرا الى ان "المشكلات الراهنة متراكمة ومعقدة وليست وليدة اللحظة".
واضاف المحمدي، أنه "على الحكومة مصارحة المواطنين لفشلها في ادارة بعض الملفات"، لافتا الى ان "حديث عبد المهدي بشأن العصا السحرية في اصلاح الاوضاع لم يكن موفقا".
واعتبر المحمدي، أن "الحكومة لديها مشكلة حقيقية في ادارة الدولة"، مؤكدا ان "مجلس النواب مستعد للتعاون مع الحكومة للارتقاء بمستوى اداء السلطة التنفيذية".
واضاف المحمدي، أنه "على الحكومة مصارحة المواطنين لفشلها في ادارة بعض الملفات"، لافتا الى ان "حديث عبد المهدي بشأن العصا السحرية في اصلاح الاوضاع لم يكن موفقا".
واعتبر المحمدي، أن "الحكومة لديها مشكلة حقيقية في ادارة الدولة"، مؤكدا ان "مجلس النواب مستعد للتعاون مع الحكومة للارتقاء بمستوى اداء السلطة التنفيذية".
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