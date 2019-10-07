زعيمان بالكونجرس ينتقدان قرار ترامب سحب القوات من شمالي سوريا

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي - أ.ف.ب

استنكر زعيما مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، الإثنين، قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، والذي يخشى منتقدون أن يفتح الباب أمام ضربة تركية للمقاتلين الذين يقودهم الأكراد في المنطقة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في بيان: "هذا القرار يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ويبعث برسالة خطيرة لإيران وروسيا وكذلك لحلفائنا مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد شريكا مؤتمنا".



ودعت ترامب في البيان إلى "العدول عن هذا القرار الخطير".

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أما زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل فقال في بيان "الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية من سوريا لن يصب سوى في مصلحة روسيا وإيران وسيزيد من خطر نهوض داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية مرة أخرى".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن القوات الأمريكية انسحبت من المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا، مؤكدة أنها "لن تتردد دقيقة واحدة في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم التركي المزمع".

كما دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار إدارته سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

وقال ترامب إنه من المكلف للغاية الاستمرار في دعم القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة التي تقاتل تنظيم داعش الإرهابي.