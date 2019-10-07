العراق يشكل لجنة للحوار مع المحتجين ويحقق في قتل المتظاهرين

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح تشكيل لجنة مستقلة لإجراء حوار مع المتظاهرين، وفتح تحقيق قضائي في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا.

وقال الرئيس العراقي خلال كلمة وجهها للشعب العراقي، الإثنين، لن نقبل استهداف المتظاهرين السلميين، قرار إطلاق الرصاص لم يأت من الدولة وأجهزتها ومن فعل ذلك "مجرم".

وأضاف: هناك جهات تستثمر كل ثغرة، وكل مشكلة وكل تناحر داخل بلدنا، وشعبنا وقواه الأمنية من واجها الإرهاب بكل شجاعة.

وتابع أن الفساد المالي عرقل فرص التقدم في بلادنا، والشعب يطالب بالعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة وهي ليست مطالب مستحيلة، وعلى الجهات المختصة محاسبة المسؤولين عن إراقة الدماء.

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وكشف الرئيس العراقي عن مجموعة إجراءات، منها فتح تحقيق قضائي، وتشكيل لجنة خبراء مستقلين لإجراء حوار مع المتظاهرين، وفتح حوار سياسي بناء لتشكيل كتلة نيابية تدعم خطوات الإصلاح.





ودعا برهم صالح لإعادة النظر في القانون الانتخابي بمجلس النواب، وتشكيل فريق حوار وطني لتولي مسؤولية مراجعة قانون الانتخابات بالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة.

وكانت احتجاجات واسعة اندلعت منذ الثلاثاء الماضي، في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وبلغت أعداد الضحايا في صفوف المتظاهرين ورجال القوات الأمنية بحسب آخر إحصائية رسمية نشرتها وزارة الداخلية العراقية، الأحد، 104 قتلى و6 آلاف و100 جريح، وهذا العدد الكبير من الضحايا يكشف ما يشهده العراق من مجزرة تنفذها إيران ومليشياتها ضد العراقيين.