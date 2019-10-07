انت الان تتابع صالحي: سنشغل قسما من مفاعل أراك قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن إيران ستشغل قسما ثانويا من مفاعل أراك النووي خلال أسبوعين أو ثلاثة.

ونقلت وكالة "إرنا" عن صالحي قوله، اليوم الاثنين: "سنشغل القسم الثانوي من مفاعل أراك خلال أسبوعين أو ثلاثة".

وأوضح أن "مفاعل أراك يتكون من قسمين، رئيس وثانوي. والحصة الرئيسية من الأعمال تجري في القسم الثانوي".

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يذكر أن إعادة بناء المفاعل في أراك ليكون مختصا للأبحاث النووية للأغراض السلمية وإنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية والصناعية، كانت من شروط الاتفاق حول برنامج إيران النووي، الذي توصلت إليه طهران والسداسية الدولية في عام 2015.

ومن المتوقع أن تخفض إيران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في الشهر المقبل للمرة الرابعة منذ بدئها بتقليص الالتزامات ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وما تصفه طهران بـ "عجز الدول الأوروبية عن تنفيذ التزاماتها".