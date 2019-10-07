سيدة تركية تطعم رضيعها من القمامة.. وبرلماني تركي: هذه حقيقة وضعنا الاقتصادي

جدة - عمرو شويل أنقرة - الخليج 365

نشر لطفو ترككان، نائب رئيس الكتلة في الحزب التركي الجديد، صورة عبر حسابه على تويتر لسيدة تحمل على كتفها رضيعها وتحصل على طعامها من القمامة.

وعلق البرلماني التركي على الصورة قائلا: “صورة تلخص الوضع النهائي للاقتصاد تظهر فيها امرأة مع رضيعها تنتظر أحد الدكاكين يرمي الخضروات الفاسدة لتأخذها”.

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وأثارت الصورة ردود فعل واسعة في الأوساط التركية، وتناقلها نشطاء أتراك بكثرة عبر حساباتهم، منددين بالوضع الذي وصل إليه مستوى المعيشة في تركيا نتيجة السياسيات الخاطئة لناظام الرئيس رجب طيب أدروغان.

وأظهرت بيانات صادرة حديثا عن معهد الإحصاء التركي أن عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفع 1.2 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس إلى 2.5 مليار دولار، في حين يواصل بيرات البيرق وزير المالية، صهر الرئيس التركي، وعوده المعسولة للأتراك بشأن تحسن اقتصاد البلاد.

وأشار أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة التركية أمامها طريق طويل جدا لإعادة بناء الثقة في اقتصادها بعد العام العصيب الذي مرت به في 2018، وفق ما ذكرت صحيفة “أحوال” التركية، الاثنين.

ودخل الاقتصاد التركي في مرحلة الركود في أعقاب أزمة الليرة التركية، بينما أعلن وزير المالية التركي في وقت سابق أنه يعتقد أن اقتصاد تركيا سيسجل نموا سنويا إيجابيا في 2019