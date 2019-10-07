وزير الدفاع السوداني يشيد بقوة العلاقات مع السعودية

جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365

أشاد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال عمر محمد إبراهيم بقوة العلاقات بين الشعبين الشقيقين السوداني والسعودي ووصفها بالأزلية والمتأصلة.

وأكد وزير الدفاع السوداني، خلال لقائه بمكتبه بالخرطوم الإثنين، الملحق العسكري السعودي بالسودان العميد الركن عبداللطيف عبدالله العماش، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع المملكة.

وسلم العماش الفريق أول جمال عمر رسالة تهنئة بمناسبة تقلده منصب وزير الدفاع من وزير الدفاع السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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وأشاد الملحق العسكري السعودي بالعلاقة بين الجيشين، مؤكدا حرص بلاده على تطويرها في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس الأحد، أن المملكة تعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وقالت الوزارة، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر،: “تعمل المملكة على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب”.

وجاء في التغريدة أيضا أن المملكة تعمل على “إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتجويد المشاريع القائمة”.

وأضافت الخارجية السعودية أن المملكة تعمل كذلك على دعم السودان “في المحافل الدولية وتوفير بيئة الاستثمار والتوسع الزراعي”