الان تتابع إصابة 12 شخصا في حادث تصادم متعمد بألمانيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أعلنت رئاسة الشرطة في مدينة ليمبورج بولاية هيسن الألمانية، مساء اليوم، الاثنين، أن شاحنة داهمت عدة سيارات عند إحدى الإشارات ما أسفر عن إصابة 12 شخصا تراوحت إصاباتهم
بين الطفيفة والخطيرة.
فيما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على قائد الشاحنة في محطة قطار.
وحسب تقرير لصحيفة “فرانكفورت نويه برسه” الألمانية، فإنه يُعْتَقَد أن الرجل كان قد سرق الشاحنة وأنه قصد صدم السيارات عمدا
وكتبت شرطة غرب هيسن على تويتر:” من فضلكم انتبهوا: لقد تم القبض على المشتبه به، وتحقيقاتنا جارية، من فضلكم أمسكوا عن التكهنات، فليس هناك حاجة إلى التكهنات المفرطة”.
وأفادت الشرطة بأنها انتشرت على نحو واسع، وحسب متحدث فإن الحادث قد وقع عند إحدى إشارات المرور،
وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الكثير من الناس حُبِسوا داخل سياراتهم، وقدر عدد السيارات المتضررة من الحادث بثماني سيارات، وقال إن التفاصيل غير معروفة بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 12 شخصا في حادث تصادم متعمد بألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.