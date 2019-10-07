"هرهرة" تعليقاً على إغلاق صفحات جريدة الفجر المصرية: ورائها قطر

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الإثنين 7 أكتوبر 2019
الفجر المصرية
كتب
سيد مصطفي - الخليج 365
قال نصر هرهرة، مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، إن قيام قطر بضخ أموال لموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك لحظر صفحات جريدة الفجر المصرية، هو امر غير مستقرب من قطر فهي تغرد خارج السرب العربي وتدعم الاخونج.
وأكد هرهرة لـ"الخليج 365"، أن بيان فيسبوك مضطرب ويستند لأدلة غير منطقية، فلا يوجد منطق ولا عقلانيه أن بربط المجلس الانتقالي الجنوبي او وضعه في سله واحده مع قطر وايران.
وأضاف مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن الزج باسم المجلس بجوار قطر وإيران هي محاولة من موقع قيسبوك لجر نشطاء المجلس والجنوبيين حتى لا ينتقدوا هذا الاغلاق الظالم لتلك الجريدة وتكميم الأفواه المنتقدة للسياسة القطرية والتركية، ولهذا لهذا جرى خلط الاوراق ووضع المجلس الانتقالي مع مجموعة لا تربطهم بهم اي علاقه او اي شيء مشترك بل على النقيض.
وبين هرهرة، أن دويلة قطر دائمًا ما تستخدم الاموال لاسكات منتقديها بهدف تكمم افواههم، وهو ما قامت به مؤخرًا مع جريدة الفجر وإغلاق صفحاتها على مواقع التواصل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.