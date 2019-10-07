العراق_يتعرض_لاباده_ايرانيه يشعل تويتر وسط شعارات "نريد مستحٍ ولا نريد ملتحٍ"

الإثنين 7 أكتوبر 2019

#العراق_يتعرض_لاباده_ايرانيه

كتب الخليج 365

تفاعل مع هاشتاق #العراق_يتعرض_لاباده_ايرانيه، كثير من المغردين من مختلف الوطن العربي، محملين قطر وايران وتركيا، المسؤولية الكاملة وراء ذلك.



وفيما يلي يرصد "الخليج 365" أبرز الردود:

محمد خليفة: #العراق_يتعرض_لاباده_ايرانيه إسرائيل وتركيا وايران وقطر وجهان لعمله واحده دول ارهابية ارهابية وعصابة للصيانة وشركاء رئيسيون في تدمير العراق وسرقت ثروات الشعب العراقي ! هذا حال لسان النائب الجمهوري الأمريكي الذي يدعس على علم إسرائيل بقدمه وينتظر البوم الذي يتخلص من عصابة اليهود‼️.

عراق الإمارات: #العراق_يتعرض_لاباده_ايرانيه العراق جزء لا يتجزء من الوطن العربى بل جزء هام وكبير اذا مرض يحس بوجعه كل الوطن العربى يجب ان يحتوى الجيش العراقى شعب العراق ويساند مطالب الشعب وطرد النفوذ الايرانى والتركى والقطرى من العراق ولملمة جروح وطنه بالتعاون مع شركائه فى الوطن العربى.

مصطفى دلو: #العراق_يتعرض_لإبادة_جماعية #العراق_يتعرض_لاباده_ايرانيه.

بلال الحديثي: شعب العراق .من أكثر الشعوب ظلما .. اللهم كن لهم عونا ..واضرب الظالمين بالظالمين واخرج الشعب العراقي من بينهم سالمين #العراق_يتعرض_لاباده_ايرانيه.

مرام العراق: العراق_يتعرض_لابادة_ايرانية لكل ظالم يوم اللهم عليك بايران قاتلة العراقيين.

ويشهد العراق منذ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي موجة مظاهرات عنيفة خرج فيها آلاف من الشبان في العاصمة بغداد وعدة مدن أخرى، للاحتجاج على استشراء الفساد والبطالة وسوء الخدمات العامة.

وقد حاولت قوات الأمن فض المظاهرات باستخدام خراطيم المياه، والغاز المسيل للدموع وبإطلاق الرصاص الحي والمطاطي. وسقط خلال الأيام الستة الأولى من تلك الاحتجاجات أكثر من مئة قتيل وستة آلاف جريح.

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تعد هذه الاحتجاجات أكثر اتساعاً من سابقاتها، ومعظم المشاركين فيها شباب من مناطق فقيرة مهمشة، فتحوا أعينهم على حكومات ما بعد أحداث الغزو عام 2003. وهي عفوية لا علاقة للأحزاب والكتل السياسية وحساباتها بها، ومطالب الشباب المنتفض تنبع من ما يقولون إنها معاناتهم اليومية.

وتأتي الاحتجاجات بعد عام كامل من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبدالمهدي وإخفاقها في التعامل بجدية مع ملفات مهمة كان من المتوقع أن تعالجها، مما أبقى الحال كما هو عليه في السنة الأولى من عمر الحكومة ربما باستثناء التحسن في توفر الطاقة الكهربائية.

وظل المواطن العراقي يعيش حياته اليومية مع استمرار استشراء الفساد، حسبما ترصد منظمات دولية مثل منظمة الشفافية الدولية التي صنفت العراق كواحدة من أكثر دول العالم التي تعاني من مشكلة الفساد.

يضاف إلى ذلك تردي الوضع الاقتصادي، وانحدار مستوى الخدمات وتفاقم البطالة، وتعثر جهود إعادة الإعمار، واستمرار صيغ المحاصصة بأشكالها، وارتفاع وتيرة التدخلات الخارجية.

واتسعت دائرة الاحتجاجات مباشرة إثر التعامل الفظ مع المشاركين في اعتصامات ساحة التحرير في بغداد، خصوصا الجامعيين المطالبين بحقوق مهنية.

وقد زاد من زخمها وارتفاع مستوى التعاطف والتضامن معها، طريقة التعامل العنيفة دون الأخذ بالحسبان أنها شبابية عفوية واسعة النطاق لا جهة منظمة وراءها يمكن تحييدها أو المساومة معها.

وما أثبت جديتها وتأثيرها الإصرار الرسمي على إجراءات مثل حجب وسائل التواصل الاجتماعي، وقطع الإنترنت، ومحاولة توجيه وسائل الإعلام.

ورافق خروج الاحتجاجات دخول مجموعات مسلحة تمارس العنف وتنفذ هجمات وتطلق النار بكثافة على المتظاهرين. ويظهر تسجيل فيديو انتشر في وسائل التواصل إطلاق نار كثيف من مكان ما على الشبان المتظاهرين والقوات الأمنية معاً في ساحة التحرير. وهذا مؤشر واضح على خطورة الموقف.

الاستجابة المتمثلة بالخطاب الرسمي وشبه الرسمي، جاءت مبهمة ولم تأتِ بمستوى ما يجري إذ لم تتضمن خطوات واضحة نحو إجراء إصلاحات، بل بدت منفصلة عن الواقع وبعيدة كلياً عن تحقيق تهدئة.