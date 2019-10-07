2000 شاحنة تعبر منفذ شلمجة للعراق في ايام زيارة الاربعين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد

قال مكي يازع مسؤول لجنة المشاركات الشعبية والإسكان بلجنة الاربعين: ان اكثر من 2000 شاحنة محملة بالمعدات تتوجه الى العراق عبر منفذ شملجة الحدودي خلال ايام زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام، وهذه الشاحنات تعبر المنفذ التجاري لمنطقة “اروند” الحرة، حسب دورها.

واضاف يازع: شاركات عدة محافظات بما فيها محافظة خوزستان وفارس وهرمزكان وبوشهر وجهار محال وبختياري واصفهان بتوفير المعدات اللازمة للمواكب المستقرة في النجف الاشرف والى كربلاء، وهذه المعدات والملزومات تتضمن معدات الطبخ والمواد الغذائية ومياه الشرب.

وأردف هذا المسؤول: انتشرت 400 من المواكب لتقديم الخدمات لزوار ابي عبدالله الحسين عليه السلام على الطريق من خرمشهر وحتى نقطة الصفر الحدودية في شلمجة.