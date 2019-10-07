وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لأرامكو من A+ إلى A

خفضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية درجة تصنيف شركة "أرامكو" السعودية من "A+" إلى "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت "فيتش" في بيان لها، الى أن تخفيض التصنيف لـ "أرامكو" يأتي بعد تخفيض التصنيف الائتماني للسعودية على خلفية التوترات الجيوسياسية عقب استهداف منشآت "أرامكو"، يوم 14 ايلول الماضي. واعتبرت الوكالة أن تأثير الهجمات على مؤشرات "أرامكو" سيكون محدودا في عام 2019.
وكانت وكالة "فيتش" قد خفضت، في 30 ايلول الماضي، التصنيف الائتماني للسعودية من درجة من "A+" إلى "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة على خلفية الهجمات المذكورة.
وأعربت وزارة المالية السعودية عن تحفظها إزاء قرار الوكالة، واعتبرته "مستعجلا".
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