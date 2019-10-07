توسك: أنشطة التنقيب غير المشروع تقوض علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي

علق رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد توسك​ على "إعلان ​أنقرة​ أنها ستبدأ التنقيب عن ​النفط والغاز​ قبالة ساحل قبرص"، مؤكدًا أن "أنشطة التنقيب التركية ستلحق الضرر بعلاقاتها مع ​الاتحاد الأوروبي​".

وشدد على أن "الاتحاد الأوروبي يقف متحدا وراء قبرص".

وفي وقت سابق، أفاد وزير ​الطاقة​ التركي فاتح دونماز بأن "​سفينة​ التنقيب "ياووز" ستبدأ الحفر بحثا عن النفط والغاز جنوب غربي قبرص، الاثنين أو الثلثاء، ما تسبب بتصاعد التوترات بين البلدين.

وأكد الوزير التركي، خلال افتتاح النسخة الـ 10 من قمة ​تركيا​ للطاقة، عزم وإصرار بلاده للدفاع عن حقوقها في شرق المتوسط، مبينا أن تركيا باتت تشكل نموذجا لغيرها من دول المنطقة، في مجال الطاقة.

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ولفت الى "أننا لن نسمح لقرصنة الطاقة في شرق المتوسط. وتركيا ليست دولة يمكن تجاهلها في المنطقة. لذا سنواصل أعمال البحث والتنقيب".

وشدد دونماز على أن حقوق تركيا في شرق المتوسط، مسجلة لدى ​الأمم المتحدة​ أيضا، مشيرا إلى أن بلاده استثمرت في قطاع الطاقة أكثر من 100 مليار ​دولار​ خلال السنوات الـ 16 الأخيرة.

وأكد أن تركيا كثفت من أنشطة البحث والتنقيب عن الغاز والبترول في شرق المتوسط، مشيرًا إلى مواصلة أعمال الاستكشاف والتنقيب في حقول الطاقة المرخصة لهم من قبل جمهورية شمال ​قبرص التركية​.