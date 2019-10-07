أكد زعيم الجمهوريين في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ السيناتور ​ميتش ماكونيل​ أن "أي انسحاب أميركي متسرع من ​سوريا​ سيكون لصالح ​روسيا​ وإيران"، داعيًا ترامب الى "ممارسة دور القيادة الأميركية للحفاظ على "التحالف الدولي" ضد تنظيم داعش، والى تفادي نزاع بين حليفتنا تركيا وشركائنا المحليين السوريين في التصدي للإرهاب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيناتور أميركي: أي انسحاب أميركي متسرع من سوريا سيكون لصالح روسيا وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.