أصدقاء الراحلة نادين جوني نفذوا وقفة تحية لروحها أمام مقر المجلس الإسلامي الشيعي

نفذ أصدقاء الناشطة نادين جوني وأحباؤها، والتي فقدت في ​حادث سير​ فجر أمس، وقفة لساعة من الوقت أمام مقر ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​، بدعوة من منظمة "أبعاد".

وتعهد أصدقاء نادين وصديقاتها، إكمال مسيرتها ونضالها الحقوقي، هي التي اعتبرت رمزا لنضال الأمهات اللبنانيات في وجه القمع والتمييز ضد النساء والفتيات بكل أوجهه.

وتخلل الوقفة إضاءة شموع تحية لنادين التي كانت من أولى الأمهات اللواتي رفعن الصوت لتقول إن قانون الحضانة لدى ​الطائفة الشيعية​ هو قانون ظالم للأطفال وللأمهات، وحملت شعار حملتها "حضانتي" ضد المحكمة الجعفرية.

