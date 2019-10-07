أكّد ​السفير الإماراتي​ في ​لبنان​ ​حمد الشامسي​ أنّ "الظروف الاقتصاديّة صعبة وواجبنا أن نقف إلى جنب لبنان". ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى "أنّني متفائل بـ"المؤتمر الاستثماري الإماراتي- اللبناني الثاني" المُنعقد في ​أبوظبي​، لأنّه بتوجيه ودعم من القيادة الإماراتية، وبحضور وزراء مهمّين في مجالات مختلفة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشامسي: الظروف الاقتصادية صعبة ومن واجبنا أن نقف إلى جانب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.