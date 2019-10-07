وفاة الصحافي حسن اللقيس بعد معاناة مع المرض

توفي الصحافي حسن اللقيس، مندوب جريدة "الدايلي ستار" في القصر الجمهوري، بعد معاناة مع المرض ألزمته الفراش منذ أشهر.
وقد عمل في أوروبا والخليج، وعاد إلى لبنان قبل سنوات ليستقرّ فيه ويتابع من جريدة "الحياة" من ثمّ "الدايلي ستار" رسالته المهنيّة.
وسيتم تقبّل التعازي باللقيس يومي الأربعاء والخميس 9 و10 تشرين الأول الحالي، من الساعة الثانية بعد الظهر إلى السابعة مساءً في صالون كنيسة مار يعقوب في ساحة جبيل.
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