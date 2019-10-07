وفاة الصحافي حسن اللقيس بعد معاناة مع المرض

توفي الصحافي ​حسن اللقيس​، مندوب جريدة "الدايلي ستار" في ​القصر الجمهوري​، بعد معاناة مع المرض ألزمته الفراش منذ أشهر.

وقد عمل في ​أوروبا​ و​الخليج​، وعاد إلى ​لبنان​ قبل سنوات ليستقرّ فيه ويتابع من جريدة "الحياة" من ثمّ "الدايلي ستار" رسالته المهنيّة.

وسيتم تقبّل التعازي باللقيس يومي الأربعاء والخميس 9 و10 تشرين الأول الحالي، من الساعة الثانية بعد الظهر إلى السابعة مساءً في صالون كنيسة مار يعقوب في ساحة جبيل.