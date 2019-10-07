NBN: الملفات المعيشية بقيت تتصدر المتابعة الداخلية من رغيف الخبز إلى صفيحة البنزين

أكّدت قناة NBN، في نشرتها المسائية، أن "الملفات المعيشية بقيت تتصدر المتابعة الداخلية من ​رغيف الخبز​ إلى صفيحة ​البنزين​ وما بينهما من سعر صرف الليرة"، مشيرة الى أن "أصحاب المحطات عادوا عن إضرابهم الذي كان مقررًا اليوم فيما أبقت نقابات أصحاب المخابز والأفران اجتماعاتها مفتوحة لمعالجة مسألة تسهيل شراء ​القمح​ ب​الدولار​ بناءً على تعميم ​المصرف المركزي​".

ولفتت الى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ رأى أن الاتصالات التي أجراها على صعيد التحركات المطلبية حققت نتائج إيجابية لافتًا إلى أن لبنان سيخرج من الظروف الاقتصادية وسيواجه الضغوط التي يتعرض لها".

وأوضحت أن "من خارج لبنان، كان رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يعد بإعلان طيب بعدما التقى ولي عهد أبو ظبي ويدعو خلال مشاركته في مؤتمر الإستثمار الإماراتي - اللبناني الذي يعقد في أبوظبي يدعو الإماراتيين إلى الاستثمار في لبنان ويؤكد العمل بكل الإصلاحات التي وُضعت في ​مؤتمر سيدر​ ومن هناك أيضًا طمأن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ إلى الاستمرار بتوفير الدولار في السوق اللبناني. ووفق رؤية أبعد مدى شدد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ على أن لبنان لا يقوم بجهد طائفة أو منطقة أو فئة إنما بتضافر جهود جميع أبنائه وطوائفه وكل اللبنانيين من مقيمين ومغتربين".

اعتبرت أن "أبعد من لبنان، سحبت ​الولايات المتحدة​ قواتها من شمال شرق سوريا وتركت ​قوات سوريا الديمقراطية​ تواجه قدرها بنفسها وذلك مع بدء العد العكسي للساعة الصفر لانطلاق العملية العسكرية التركية. وفي أول تعليق له على الانسحاب الأميركي من شرق الفرات قال الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه حان الوقت لإعادة الجنود والخروج من الحروب السخيفة التي لا نهاية لها. فهل جاء الانسحاب الاميركي وكلام ترامب عن قناعة بسخافة حروب لا نهائية أم بمثابة الضوء الأخضر الأميركي لتركيا لإطلاق عمليتها العسكرية والتي ستخرق فيها الجو والبر السوري؟ على أي حال فإن الكرملين أشار الى وجوب التزام تركيا بمبدأ وحدة أراضي سوريا فيما ​الاتحاد الأوروبي​ حذّر و​الأمم المتحدة​ أبدت خشيتها على المدنيين ومن المزيد من النازحين".