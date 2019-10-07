ذكرت معلومات لقناة "LBCI" انه يُتوقع ان يصدر غدا اعلان ايجابي آخر من دولة ​الامارات​ تجاه ​لبنان​. وكانت وكالة "وام" قد اشارت الى ان "​الإمارات​ ستسمح لمواطني ​الدولة​ بالسفر إلى لبنان اعتباراً من الغد".

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كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـLBCI: يُتوقع ان يصدر غدا اعلان ايجابي آخر من دولة الامارات تجاه لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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