تساءل النائب ​الياس حنكش​، في تصريح تلفزيوني، عن موضوع تأجيل ​النقاش​ حول المادة 95 من ​الدستور​ التي تقضي بموجبها تقاسم المجال العام بين ​الطوائف​ ، "لم التأجيل؟ ألم يحن الوقت لنتكلم عن كل هواجسنا ونضع كل شيء على الطاولة؟"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: ألم يحن الوقت لنتكلم عن كل هواجسنا ونضع كل شيء على الطاولة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.