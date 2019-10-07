اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "يريدون الإستفادة من إعادة إعمار ​سوريا​، ويراهنون على ذلك لتخفيف حدة الأزمة المالية والإقتصادية، ويعلمون أن دمشق هي منفذنا البري الوحيد إلى ​العالم العربي​ والعالم، لكنهم يكابرون ويتمنعون عن فتح خطوط الإتصال الرسمي". متسائلا "أين المصلحة الوطنية في ذلك؟ لن يستفيقوا إلا والنَاس راجعة من الحج".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: يريدون الاستفادة من اعمار سوريا ويتمنعون عن فتح خطوط الاتصال الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.