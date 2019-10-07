السيد للحريري: كيف يستفيد لبنان من اعادة اعمار سوريا وانتم لا تتحدثون مع الدولة السورية

اشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ قال في ​الإمارات​ ان موقع ​لبنان​ مهم في عملية إعادة إعمار ​سوريا​، صحيح ولكن، كيف يستفيد لبنان من إعادة إعمار سوريا طالما أنكم لا تتجرأون على الحديث رسميا مع ​الدولة السورية​، بإنتظار أن يصلكم الإذن من بعض العرب والغرب يقولون، يللي بيوصل مأخر عالأكل، ما بيطلعلو غير العضام".

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