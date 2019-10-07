سليم جريصاتي: لا علم لدوائر القصر أو لي شخصيا بتأحيل جلسة 17 تشرين الاو

أكد وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ في حديث تلفزيوني أنه "لا علم لدوائر القصر أو لي شخصيا بتأحيل جلسة 17 تشرين الاول خاصة أن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ هو من دعا لها شخصيا".

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