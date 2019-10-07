ذكرت وكالة ​الانباء​ الاماراتية "وام" ان "​الإمارات​ سمحت لمواطني ​الدولة​ بالسفر إلى ​لبنان​ اعتباراً من الغد". واوضح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي خالد بالهول إن هذا القرار جاء بعد متابعة الوزارة المتعلقة بأمن المنافذ وضمانات الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص. وبعد اعلان دولة الامارات السماح لمواطنيها بالسفر الى لبنان، علق رئيس الحكومة سعد الحريري بالقول: "الحمدالله"، شاكراً ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً أنه من دفع باتجاه "هذا الانجاز".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وام: الإمارات تسمح لمواطني الدولة بالسفر إلى لبنان اعتباراً من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.