أكد النائب ​جميل السيد​ "اننا نتمنى الا يكون ما يقوله وزير الاتصالات ​محمد شقير​ عن انه سيحضر في ​لجنة الاتصالات​ النيابية ليس مناورة"، مشيراً الى أنه "نتمنى ان يحضر ولا يحضر معه احد لأنه سيقول انا الوزير وأنا اتحمل المسؤولية وهو يعرف انه ليده حصانة وبذلك يكون غطى على الفاسدين الصغار وبقي هو بمعزل عن الحساب متذرعا بحصانته".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح السيد انه "اذا حصل ذلك سنطرح الثقة بالوزير شقير لانه عندما يتصرف كذلك هو يهين ​الشعب اللبناني​ كله عبر رفضه ان يقوم بكشف حساب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: سنطرح الثقة بشقير بحال حضر وحده الى جلسة لجنة الاتصالات النيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.