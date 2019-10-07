علمت قناة الـ"MTV" أن "رئيس الحكومة سعد الحريري سيعلن بعد قليل من أبو ظبي عن مبادرة إماراتيّة إيجابيّة تجاه لبنان"، مشيرةً إلى أن "الحريري سيعود مساء اليوم من الامارات إلى بيروت بدل من مساء الغد لانه لديه الكثير من الارتباطات غدا، اما الوفد الاعلامي المرافق سيعود مساء غد".
ولفتت إلى أن "وزيرة الداخلية ريا الحسن عقدت لقاءات امنية في أبو ظبي وبددت مخاوف الاماراتيين بما يخص حظر السفر والتدابير في مطار بيروت الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر MTV: الحريري سيعود مساء اليوم إلى بيروت بدل من مساء الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.