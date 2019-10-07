MTV: الحريري سيعود مساء اليوم إلى بيروت بدل من مساء الغد

علمت قناة الـ"MTV" أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ سيعلن بعد قليل من أبو ظبي عن مبادرة إماراتيّة إيجابيّة تجاه لبنان"، مشيرةً إلى أن "الحريري سيعود مساء اليوم من الامارات إلى ​بيروت​ بدل من مساء الغد لانه لديه الكثير من الارتباطات غدا، اما الوفد الاعلامي المرافق سيعود مساء غد".

ولفتت إلى أن "وزيرة الداخلية ريا الحسن عقدت لقاءات امنية في أبو ظبي وبددت مخاوف الاماراتيين بما يخص حظر السفر والتدابير في مطار بيروت الدولي".