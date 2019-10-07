الفرزلي: تأجيل النقاش حول المادة 95 رسالة مهمة ومضمونها يجب أن يشفر في ظل وجود أزمة اقتصادية

أكّد نائب رئيس ​المجلس النيابي​ النائب ​ايلي الفرزلي​، في تصريح تلفزيوني، عن موضوع تأجيل ​النقاش​ حول المادة 95 من ​الدستور​ التي تقضي بموجبها يتم تقاسم المجال العام بين ​الطوائف​، "أنني أقول إنها رسالة مهمة ومضمونها يجب أن يشفر في ظل وجود أزمة اقتصادية".

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