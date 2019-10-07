الأحدب: انتم اوصلتم طرابلس لهذا الوضع المأساوي وعليكم إيجاد الحلول

قال النائب السابق ​مصباح الاحدب​ "انتم اوصلتم المدينة لهذا الوضع المأساوي، وعليكم إيجاد الحلول لتجار ​طرابلس​ وشبابها القابعين في السجون، والعاطلين عن العمل، بدل اتهام المتظاهرين المستائين من هذا الوضع الكارثي الذي اوصلتموهم اليه، بالعمالة".

واضاف الاحدب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، " ‏قد يكون رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ محقا حول تدخل الأجهزة لمحاولة السيطرة على التحركات الشعبية فكلنا نعرف كيف تكون حروب الأجهزة، لكن هل هذه الأجهزة هي التي منعتك يا دولة الرئيس من فتح مصانع الغندور لتخفف ​البطالة​ في طرابلس كما وعدت اهلها".

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