عبرت لمياء بومهدي، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، عن شكرها لجمهور مدينة طنجة، على دعمه للعناصر الوطنية، خلال مبارياته في دوري اتحاد شمال إفريقيا.
وقالت بومهدي في تصريح خصت به “اليوم24″، إنها جد سعيدة بمساندة الجماهير الطنجوية للاعبات المنتخب الوطني، في مباراتيه، ضد كل من بوركينافاسو والجزائر.
ودعت مدرب المنتخب النسوي، جمهور مدينة طنجة إلى الحضور للمباراة الختامية للبطولة، اليوم الاثنين، التي ستجمع لبؤات الأطلس بالمنتخب التونسي، من أجل مساندة العناصر الوطنية.
وأضافت بومهدي، على هامش حضورها الحفل الذي نظمه فريق اتحاد طنجة على شرف المنتخبات المشاركة، أمس الأحد، أضافت أن المنتخب الوطني يستهدف الفوز ضد تونس من أجل الإبقاء على اللقب الأول للبطولة بالمغرب.
يذكر أن المنتخب الوطني يتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على بوركينافاسو والجزائر، إذ يكفيه التعادل ضد تونس للتتويج بطلا للنسخة الأولى من دوري اتحاد شمال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بومهدي: “أشكر جمهور طنجة على الدعم وأدعوه لمساندتنا ضد تونس للإبقاء على اللقب بالمغرب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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