غياب التجهيزات التربوية واستعمال الزمن يدفع أساتذة إلى مقاطعة الدراسة في أكادير  

شهدت الثانوية التأهيلية ابن حزم في أكادير، صباح اليوم الاثنين، مقاطعة أساتذة أساتذتها للدراسة، على خلفية تغيير جداول الحصص بشكل مفاجئ، وعدم توصلهم بالتجهيزات التربوية.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الأساتذة المضربين، قرروا الذهاب بشكل جماعي إلى مديرية التعليم في أكادير للاحتجاج على هذا الوضع، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل لوضع حد للمشاكل، التي تتخبط فيها المؤسسة.

وأضاف المصدر ذاته أن المؤسسة عرفت عدة احتجاجات، حيث سبق أن احتج الأساتذة على الوضع القائم، بالإضافة إلى وقفة، الاثنين الماضي، لجمعية أمهات وآباء التلاميذ بالإسراع بمد المؤسسة بالتجهيزات التربوية، والوسائل التعليمية.

وطالبت كل من النقابة الوطنية للتعليم “فدش”، والنقابة الوطنية للتعليم “كدش” في مراسلة موجهة إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في أكادير، عقد اجتماع اللجنة الإقليمية، وذلك من أجل تدارس وضعية الثانوية التأهيلية ابن حزم، ووضعية الإدارة التربوية.