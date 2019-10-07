منتخب “الفوتسال” يفوز على الصين بخماسية

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة بنتيجة 5 أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعته اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2019 بمنتخب الصين.

وتدخل هذه المباراة التي أقيمت بقاعة الرياضات الدولية ، بمدينة شانغشو في إطار اليوم الثاني من الدوري الدولي الذي تحضنه الصين إلى غاية 8 من شهر أكتوبر الجاري.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في هذه المباراة كل من بلال البقالي في مناسبتين وإدريس الرايس الفني وسعد كنية ومحمد جواد.

جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، سيواجه يوم غد الثلاثاء المنتخب الدانماركي في ثالث مبارياته في هذا الدوري الدولي.