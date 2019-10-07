برشلونة يسعى لإشراك ديمبلي في الكلاسيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني يخشى غياب نجمه الفرنسي، عثمان ديمبلي، عن مباراة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي، ريال مدريد، والمقرر لها يوم 26 من الشهر الجاري.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن برشلونة سيبذل قصارى جهده من أجل أن يصبح ديمبلي متاحًا لمباراة الكلاسيكو، موضحة أن النادي يتحضر للاستئناف على البطاقة الحمراء التي تلقاها ديمبلي بالمباراة الأخيرة.

وكان ديمبلي قد تعرض للطرد من مباراة فريقه الأخيرة أمام إشبيلية، بعدما تفوه بكلمات قوية تجاه حكم اللقاء على خلفية طرده لزميله رونالد أراخو.

وأضافت الصحيفة أن البلوغرانا يهدف إلى تقديم مطالبات لاجتماع اللجنة المسؤولة عن توقيع العقوبات، على أمل أن يتم إيقاف اللاعب عن مباراة إيبار المقبلة فقط.

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وتابعت أنه في أحداث مماثلة لحادثة ديمبلي، عادة ما يتعرض اللاعب لإيقاف لمدة مباراتين، مشيرة إلى أنه إذا حدث نفس الأمر مع ديمبلي، فسيغيب رسميًا عن مباراتي إيبار وريال مدريد.

ونوهت أن النادي الكاتالوني سيستأنف ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها رونالد أراخو، الذي طُرد بعد اصطدامه مع تشيشاريتو.

وختمت الصحيفة بأن اللجنة المسؤولة عن توقيع العقوبات، ستجتمع يوم الأربعاء المقبل، لحسم عقوبات الجولة الثامنة من الليغا.