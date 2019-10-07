اللد: إصابة حرجة لشاب عربيّ بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، بجراح حرجة، إثر جريمة إطلاق نار، في مدينة اللد، مساء اليوم، الإثنين.
وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان الذي نُفِذت فيه الجريمة، الإسعافات الأولية للشاب المُصاب، ونقله للمستشفى لاستكمال تلقّي العلاج.
وعُلِم أن الطواقم الطبية في المستشفى تُحاوِل إنعاش الشاب المصاب، والحفاظ على حياته.
شجارٌ في الطّيبة
وفي سياقٍ ذي صلة، أُصيب شاب، في شجار نشب بين مجموعتين من الشبان، مساء اليوم، الإثنين، في الطيبة.
وقدّم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمُصاب الذي أُصيب بحجر ألقي باتجاهه، وتمّ نقله للمستشفى لاستكمال تلقّي العلاج.
يُذكر أن المجتمع العربي في البلاد، يُعاني من تفشّي ظاهرتَي العنف والجريمة، اللتين استفحلتا بسبب تقاعُس الجهات المسؤولة، ولا سيّما الشرطة، عن أداء مهامها للحدّ من الظاهرتين في المجتمع العربي.
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