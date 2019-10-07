النّقب: مصرع راجي أبو عرار متأثّرا بإصابته بحادث مفترق "روتم"

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيَ الشاب راجي أبو عرار، من عرعرة النقب، والذي يبلغ من العمر 40 عامًا، مصرعه، مساء اليوم الإثنين، متأثّرًا بإصابته في حادث الطرق الذي وقع بعد منتصف ليلة الأحد، على طريق وادي عرابة، بالقرب من مفترق "روتم" في النقب، إثر اصطدامٍ بين شاحنتين وسيارة خصوصية.
وأعلنت الطواقم الطبية في مستشفى "سوروكا"، في بئر اسبع، وفاة أبو عرار، اليوم، بعد محاولات لإنقاذ حياته في قسم العلاج المكثف، حيث أُجريت له العديد من العمليات الجراحية، إلا أن المحاولات باءَت بالفشل.
وبمصرع أبو عرار، يرتفعُ عدد ضحايا الحادث لاثنين، بعد وفاة الشاب حسين هاشم أبو قويدر (32 عاما) من قرية الزرنوق.
يُذكر أن أبو عرار أبٌ لـ8 أطفال، نصفهم من البنين ونصفهم الآخر من البنات.
وكان أبو عرار قد نُقل بمروحية إلى المستشفى، نظرا للإصابة الحرجة التي تعرّض لها.
يُشار إلى أن الشرطة، تُحقق في الحادث الذي وقع بالقرب من مصنع للكيماويات جراء تصادم وجها لوجه بين شاحنتين، وبعدها بسيّارة خصوصية، لمعرفة الأسباب التي أدت للتصادم، لمعرفة في ما إذا كان السبب هو انعدام الرؤيا، أو انعطافُ إحدى الشاحنات وخروجها عن مسارها.
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