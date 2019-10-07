شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بث مباشر لتعليق الرئيس العراقي على أعمال العنف بالبلاد والان مع التفاصيل

تحدث الرئيس العراقي "برهم صالح"، منذ قليل، في خطاب له موجه للشعب، تعليقًا على أعمال العنف والتظاهرات الأخيرة في البلاد، مؤكدَا أن السلطات العراقية لم تعط أي تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين، مضيفًا أنه لا شرعية لأي نظام لا يتطلع لخدمة الشعب وتحقيق طموحاته

وأشار الرئيس العراقي إلي أنه يجب على الخارجين عن القانون الخضوع لسلطة الدولة وقوانينها، موضحًا أنه لا شرعية لأي نظام لا يتطلع لخدمة الشعب وتحقيق طموحاته.

وأعلن صالح عن دعوته لإجراء تعديل وزاري يمهد لإصلاح شاملة، كما أعلن عن تشكيل جنة لبحث مخرجات حل الأزمة الحالية، مؤكدًا على متابعته الشخصية لضرورة محاسبة المسؤولين عن إراقة الدم العراقي.