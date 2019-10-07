شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الرئيس العراقي ينفي إصدار تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين والان مع التفاصيل

أوضح الرئيس العراقي "برهم صالح"، في نبأ عاجل، نقلته وكالة أنباء سكاي نيوز العربية منذ قليل، أن السلطات العراقية لم تعط أي أوامر أو تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين، مشددًا عللا ضرورة إخضاع الخارجين عن القانون لسلطة الدولة العراقية وقوانينها.

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