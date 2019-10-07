رئيس الجمهورية: ما حدث من استهداف للقوات الامنية والمتظاهرين والاعلاميين غير مقبول

اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، ما حدث من استهداف للقوات الأمنية والمتظاهرين والإعلاميين بانه غير مقبول، فيما أشار إلى ضرورة التكاتف لتضميد جراح العراق.
وأضاف أن "ما حدث من استهداف للقوات الأمنية والمتظاهرين والإعلاميين غير مقبول إطلاقاً"، لافتاً إلى أن "هناك مصالح تريد ان تستثمر كل ثغرة وكل مشكلة وكل تناحر داخل البلد".
وأوضح رئيس الجمهورية، أنه "يجب ان تكون هناك مصالحة حقيقية مع الضمير ومع شعبنا وان نكون بمستوى ارادة الشعب العظيم"، مبيناً ان "المصالحة المطلوبة يجب ان تتبعها خطوات جادة لتحقيق مطالب المتظاهرين".
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