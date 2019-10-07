رئيس الجمهورية: ما حدث من استهداف للقوات الامنية والمتظاهرين والاعلاميين غير مقبول

وقال صالح في كلمة متلفزة تابعتها الخليج 365، إن "الدم الذي سقط أثناء التظاهرات عراقي ومن يدافع عن المؤسسات من الجيش هو عراقي أيضاً ويجب أن لا نصل إلى هذه المرحلة"، مؤكداً "ضرورة أن نشد بأيدي بعضنا البعض لتجاوز هذه المحنة وتضميد جراح العراق".وأضاف أن "ما حدث من استهداف للقوات الأمنية والمتظاهرين والإعلاميين غير مقبول إطلاقاً"، لافتاً إلى أن "هناك مصالح تريد ان تستثمر كل ثغرة وكل مشكلة وكل تناحر داخل البلد".

وأوضح رئيس الجمهورية، أنه "يجب ان تكون هناك مصالحة حقيقية مع الضمير ومع شعبنا وان نكون بمستوى ارادة الشعب العظيم"، مبيناً ان "المصالحة المطلوبة يجب ان تتبعها خطوات جادة لتحقيق مطالب المتظاهرين".

