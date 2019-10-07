أبو ظبي: نقف إلى جانب لبنان في كل ما يحفظ أمنه واستقراره

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، اليوم الاثنين، على دعم العلاقات مع لبنان على الصعد المختلفة والوقوف إلى جانبه في كل ما يحفظ أمنه واستقراره ويحقق طموحات شعبه.
وبحث الطرفان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها على المستويات كافة خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.
كما تناول الجانبان آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي والمنطقة العربية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي، فضلا عن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
من جانبه، أعرب سعد الحريري عن شكره للإمارات وقيادتها على دعمهم المستمر للبنان والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات التي يتعرض لها، مؤكدا أن هذا الدعم هو تجسيد لنهج مستمر لأبو ظبي في علاقاتها مع لبنان وشعبه.
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