أبو ظبي: نقف إلى جانب لبنان في كل ما يحفظ أمنه واستقراره

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي يقوم بزيارة إلى الإمارات للمشاركة في أعمال "المؤتمر الاستثماري الإماراتي - اللبناني الثاني" الذي يعقد في أبو ظبي.

وبحث الطرفان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها على المستويات كافة خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.



كما تناول الجانبان آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي والمنطقة العربية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي، فضلا عن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

من جانبه، أعرب سعد الحريري عن شكره للإمارات وقيادتها على دعمهم المستمر للبنان والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات التي يتعرض لها، مؤكدا أن هذا الدعم هو تجسيد لنهج مستمر لأبو ظبي في علاقاتها مع لبنان وشعبه.

