افاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بأن الحصيلة النهائية لحادثة الحريق في فندق وسط بغداد هي خمسة وفيات، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد الحريق بالكامل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مصرع خمسة اشخاص، هي الحصيلة النهائية لحادث الحريق الذي طال احد الفنادق بمنطقة العرصات وسط بغداد".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق بشكل كامل، مشيرا الى "مشاركة اكثر من 20 عجلة تابعة للمديرية في اخماد الحريق".
وتابع المصدر، أن "خبير الادلة الجنائية سيقوم بمهامه من اجل معرفة اسباب الحريق".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق بشكل كامل، مشيرا الى "مشاركة اكثر من 20 عجلة تابعة للمديرية في اخماد الحريق".
وتابع المصدر، أن "خبير الادلة الجنائية سيقوم بمهامه من اجل معرفة اسباب الحريق".
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة نهائية.. مصرع خمسة اشخاص بحادث حريق فندق وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.