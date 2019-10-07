حصيلة نهائية.. مصرع خمسة اشخاص بحادث حريق فندق وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مصرع خمسة اشخاص، هي الحصيلة النهائية لحادث الحريق الذي طال احد الفنادق بمنطقة العرصات وسط بغداد".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق بشكل كامل، مشيرا الى "مشاركة اكثر من 20 عجلة تابعة للمديرية في اخماد الحريق".



وتابع المصدر، أن "خبير الادلة الجنائية سيقوم بمهامه من اجل معرفة اسباب الحريق".