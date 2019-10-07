البرلمان يعقد جلسته الثامنة لمناقشة التظاهرات غداً

أفاد مصدر نيابي، الاثنين، بان مجلس النواب سيعقد جلسته الثامنة لمناقشة التظاهرات يوم غد الثلاثاء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب سيعقد في الساعة الواحدة من يوم غد الثلاثاء، جلسته الاعتيادية". وأضاف أن "الجلسة ستكون مخصصة لمناقشة التظاهرات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية مطالب المتظاهرين".



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