العويس: نجاح انتخابات "الاتحادي" الإماراتي يحقق رؤية تمكين المواطن

أكد عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن النجاح الذي تحقق في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي هو تجسيد عملي لرؤية القيادة في تمكين المواطن للمساهمة في عملية صنع القرار والمشاركة في مسيرة التطور التي تشهدها الإمارات في جميع المجالات.



وقال: "مع اختتام أعمال الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والمشاركة الفاعلة من الناخبين في جميع أنحاء الوطن في عمليات التصويت، نشهد إنجازاً جديداً من الإنجازات التي تتحقق في مسيرة التمكين التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، التي تسير بخط منهجي ومدروس لتحقيق التنمية السياسية التي تتناسب مع المجتمع الإماراتي وتطلعات شعب الإمارات".

وتوجه بالشكر لأعضاء الهيئات الانتخابية الذين شاركوا في التصويت لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي، مبيناً أن انتخابات 2019 التي ضمت 337738 عضواً من أعضاء الهيئات الانتخابية.

كما شهدت الانتخابات- بحسب العويس- زيادة في عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لتصل إلى 117592 ناخباً وناخبة في زيادة تصل إلى 48,5% مقارنة مع عدد الأصوات التي سجلت في عام 2015، التي شهدت مشاركة 79157 ناخباً وناخبة من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذي وصل إلى 224.281 ناخباً وناخبة.

وبيّن أن هذه الزيادة في نسبة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات 2019 تدل على مستوى الوعي السياسي لدى المواطن وعلى الثقة التي أصبح يمتلكها المجلس الوطني الاتحادي، الذي يدل كذلك على الإيمان بالدور الذي يقوم به أعضاؤه لخدمة الوطن والمواطن.

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وقال العويس: "النجاح الذي تحقق في انتخابات 2019 تحقق نتيجة تضافر جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد الذي انعكس من خلال تنفيذ عملية انتخابية وفق أعلى المعايير".

وتوجه بالشكر إلى جميع فرق اللجنة الوطنية للانتخابات التي حرصت على العمل كيد واحدة لإنجاح الدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، كما توجه بالشكر إلى الخبرات والكفاءات التي عملت على تدريب وتأهيل الفرق في جميع المجالات والتخصصات، للوصول إلى هذا المستوى المميز من العمل والأداء.

كما توجه بالشكر إلى جميع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي، وتوجه كذلك بالشكر إلى لجان الإمارات ممثلة برؤسائها وأعضائها، مؤكداً أن الحرص من شركاء اللجنة الوطنية للانتخابات على توظيف كل الموارد والإمكانات المتاحة، لتسهيل وإنجاح العملية الانتخابية هو الركيزة الرئيسة لتحقيق النجاح لانتخابات 2019.

وقال: "علينا ألا ننسى جهود أبناء الوطن من الشباب الذين تطوعوا للعمل في جميع مناطق الدولة، ومساندة فرق العمل في مختلف مهامها، الذين جسدوا من خلال ما أبدوه من التزام وإخلاص في العمل وكفاءة عالية في تنفيذ المهام، التي توكل إليهم الحس العالي للشباب في خدمة الوطن والعمل لرفعته والارتقاء بجميع قطاعاته".

وكانت الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 شهدت تصويت 117592 ناخباً وناخبة في مراحل التصويت التي امتدت على ثلاث مراحل، وهي: مرحلة التصويت خارج الدولة، ومرحلة التصويت المبكر، والتصويت في اليوم الرئيسي، الذي تم في 39 مركزاً منتشرة في مختلف أنحاء الدولة".

ومن المقرر أن يتم وبعد الانتهاء من فترة تقديم الطعون في نتائج الفرز الأولية إعلان القائمة النهائية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الـ20 الذين تم انتخابهم، وذلك يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، في حين سيتم تعيين الأعضاء الـ20 الآخرين قبل حكام الإمارات.