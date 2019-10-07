الديمقراطيون يطالبون "البنتاجون" بوثائق تتعلق بتحقيقات عزل ترامب

أصدرت الكتلة الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي، الإثنين، مذكرات استدعاء موجهة لوزارة الدفاع ومكتب الميزانية بالبيت الأبيض، تحت مظلة التحقيقات لعزل الرئيس دونالد ترامب.

ووجّه رؤساء اللجان الثلاث التي تتولى التحقيق رسالة إلى وزير الدفاع ومسؤولين آخرين، جاء فيها أن "المذكرة المرفقة تطالب بتزويد اللجان بالوثائق اللازمة لمعاينة الأسباب الكامنة وراء قرار البيت الأبيض وقف مساعدة عسكرية بالغة الأهمية لأوكرانيا أقرها الكونجرس، من أجل التصدي للعدوان الروسي".

وأثارت مكالمة هاتفية جرى تسريبها بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عاصفة من الجدل والانتقاد داخل الولايات المتحدة، وصلت إلى حد فتح تحقيق رسمي، فيما إذا كان ينبغي محاسبة الرئيس بتهمة تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة.

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وبحسب وسائل إعلام أمريكية، طالب ترامب نظيره الأوكراني بفتح عدد من قضايا الفساد المتعلقة بمنافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن ونجله.

الأمر الذي دفع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي بفتح تحقيق رسمي، فيما إذا كان ينبغي محاسبة ترامب بتهمة تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة.





وفي 27 سبتمبر/أيلول، وجّه النواب الديمقراطيون مذكرة رسمية إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي كان حاضراً أثناء الاتصال بين ترامب وزيلينسكي، طالبين منه بأن يسلمهم الوثائق الضرورية، فيما استقال الموفد الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر.