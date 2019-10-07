سعد الحريري: أي شيء يمس الإمارات يطال لبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الإثنين، إن أي شيء يمس الإمارات يطال لبنان.

وأضاف الحريري، في تغريدات له على تويتر، أن زيارته إلى الإمارات جعلته متفائلاً جداً، موجها الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية على دعمه.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، إن الإمارات حريصة على دعم علاقاتها مع لبنان على المستويات المختلفة.

Advertisements

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائه برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي يقوم بزيارة إلى الإمارات للمشاركة في أعمال المؤتمر الاستثماري الإماراتي - اللبناني الثاني" الذي يعقد في أبوظبي، أن الإمارات تقف بجانب لبنان في كل ما يحفظ أمنه واستقراره، ويحقق طموحات شعبه إلى التنمية والتطور.

من جانبه، أعرب سعد الحريري عن شكره لدولة الإمارات وقيادتها على دعمهم المستمر للبنان والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات التي يتعرض لها، مؤكدا أن هذا الدعم هو تجسيد لنهج مستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة في علاقاتها مع لبنان وشعبه.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الحكومة اللبنانية -خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر- العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها على المستويات كافة، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما تناول الجانبان آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي والمنطقة العربية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي، فضلا عن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.