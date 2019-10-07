رئيس وزراء فلسطين يصل القاهرة لبحث تعزيز التعاون مع مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الدكتور محمد اشتية رئيس وزراء فلسطين ووفد وزاري رفيع المستوى، إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين، في زيارة لمصر بدعوة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري الذي كان على رأس مستقبليه.

وتأتي الزيارة في إطار تفعيل أعمال واجتماعات اللجنة الفلسطينية المصرية العليا لتعزيز التبادل والتعاون في كافة المجالات، ومن المقرر أن يتم التوقيع على عدد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم والاتفاق بين الجانبين.

وكان سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدولة العربية دياب اللوح، كشف الأحد، عن أن رئيس وزراء بلاده سيزور مصر على رأس وفد وزاري، في أول زيارة له منذ توليه منصبه.

وقال السفير الفلسطيني، في تصريح له، إن الوفد الوزاري الفلسطيني المرافق لرئيس الوزراء، يعد الأكبر في تاريخ العلاقة بين البلدين، ويعكس العلاقة الاستراتيجية والأخوية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تمرّ بواحدة من أهم المنعطفات السياسية، في ظل وضع دولي ملتبس غير قادر على إلزام المحتل بقرارات شرعية دولية، مشيرا إلى أن القضية تبقى حاضنة وأولوية بعديها العربي والإقليمي، وفي مقدمة هذه الحاضنة مصر.