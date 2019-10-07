انت الان تتابع توسك: أنشطة "التنقيب غير المشروع" تقوض علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي

قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي يوم الاثنين بعد أن أعلنت أنقرة أنها ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل قبرص إن أنشطة التنقيب التركية ستلحق الضرر بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وقال توسك على تويتر ”أنشطة التنقيب غير المشروع المستمرة التي تنفذها تركيا ليس من شأنها سوى تقويض علاقات الجوار الطيبة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا“. وأضاف ”يقف الاتحاد الأوروبي متحدا وراء قبرص“.

وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز إن سفينة الحفر التركية ياووز ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز جنوب غربي قبرص يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء في خطوة صعدت التوتر مع أنقرة التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.