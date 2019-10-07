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الان تتابع السعودية: دخول 24 ألف أجنبي بتأشيرة سياحة خلال 10 أيام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
أعلنت وزارة الخارجية السعودية دخول نحو 24 ألف سائح أجنبي للمملكة خلال 10 أيام فقط منذ بدء تنفيذ قرار السماح باستخراج الفيزا السياحية الفورية عبر المطارات.
ونشرت الوزارة عدد السائحين من 10 دول في القائمة التالية:
ومن أهم سمات التأشيرةِ السياحيةِ السعودية، إمكانيةُ الاستفادة منها في أداء فريضةِ العمرة ودون الحاجة لمرافق بالنسبةِ للنساء، في غير موسمِ الحج، وعدم الحاجة لكفيلٍ كما هو معمول به في تأشيراتِ العمل الأخرى.
كما أن التأشيرة السياحية لا تستثني أي سائحٍٍ لأسباب الدين أو المعتقد، وبإمكانِ السائحِ القيام بزياراتٍ متعددةٍ خلال عام، على أن لا تزيد مدة الزيارةِ عن 90 يوماً.
سمات تأشيرة السياحة السعودية:
– فرصة أداء العمرة دون مرافق
– لا حاجة إلى كفيل كما تأشيرات العمل
– لا علاقة للدين أو المعتقد في الحصول على التأشيرة
– فرصة الزيارات المتعددة إلى السعودية خلال عام
وتأتي هذه التأشيرات السياحية ضمن خطط السعودية لخلقِ مليون وظيفة، والوصول إلى 100 مليون سائح بحلول العام 2030.
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