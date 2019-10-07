الان تتابع عودة خدمة الإنترنت في أغلب المحافظات بالعراق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أفادت وكالة الأنباء العراقية مساء اليوم الإثنين، أن خدمة الإنترنت عادت للبلاد، وفق ما نقلت قناة (العربية).
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