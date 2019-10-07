عودة خدمة الإنترنت في أغلب المحافظات بالعراق

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء العراقية مساء اليوم الإثنين، أن خدمة الإنترنت عادت للبلاد، وفق ما نقلت قناة (العربية).

يأتي ذلك بعد أيام من الانقطاع على خلفية تظاهرات عمت العراق، أسفرت عن مقتل نحو مئة شخص وإصابة الآلاف.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الإثنين، على الاستجابة لمطالب المحتجين المشروعة، فيما لفت أن الأوضاع تعود تدريجيا إلى طبيعتها.