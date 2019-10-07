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الإثنين 7 أكتوبر 2019
الشرطة السعودية
كتب
الخليج 365
طالب مواطنون سعوديون السلطات المعنية، بردع المتحرشين، وذلك بعد توثيق فيديو لوافدين سوريين تحرشا بعدد من الفتيات، وقامت الجهات الأمنية بالتحرك والقبض عليهم مما تسبب في حالة رضا لدي المواطنين.
ووجه المواطنون والمواطنات التحية للجهات الأمنية على جهودهم المبذولة لضمان الانضباط ومتابعة السلوكيات الدخيلة التي يتورط فيها بعض الوافدين وبعض أبناء الوطن من ضعاف النفوس.
وطالب أحد المواطنين أن تكون عقوبة المتحرش الوافد هي خروج نهائي من المملكة وحرمانه من العودة إليها حتى يكون عبرة لغيره.
وكان مقطع فيديو متداول أظهر شابين سوريين يتحرشان ببعض الفتيات فيما اقترب واحد منهن بشكل واضح وطلب الحصول على سناب أي واحدة منهن ثم طلب منهن أن يتحدينه في شرب الشيشة الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين المواطنين والمواطنات الذين طالبوا بالقبض عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد القبض عليهم.. مطالبات سعودية بترحيل الوافدين أصحاب فيديو التحرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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