بعد القبض عليهم.. مطالبات سعودية بترحيل الوافدين أصحاب فيديو التحرش

الإثنين 7 أكتوبر 2019

الشرطة السعودية

كتب الخليج 365

طالب مواطنون سعوديون السلطات المعنية، بردع المتحرشين، وذلك بعد توثيق فيديو لوافدين سوريين تحرشا بعدد من الفتيات، وقامت الجهات الأمنية بالتحرك والقبض عليهم مما تسبب في حالة رضا لدي المواطنين.

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ووجه المواطنون والمواطنات التحية للجهات الأمنية على جهودهم المبذولة لضمان الانضباط ومتابعة السلوكيات الدخيلة التي يتورط فيها بعض الوافدين وبعض أبناء الوطن من ضعاف النفوس.

وطالب أحد المواطنين أن تكون عقوبة المتحرش الوافد هي خروج نهائي من المملكة وحرمانه من العودة إليها حتى يكون عبرة لغيره.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر شابين سوريين يتحرشان ببعض الفتيات فيما اقترب واحد منهن بشكل واضح وطلب الحصول على سناب أي واحدة منهن ثم طلب منهن أن يتحدينه في شرب الشيشة الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين المواطنين والمواطنات الذين طالبوا بالقبض عليه.