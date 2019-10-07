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الإثنين 7 أكتوبر 2019
دونالد ترامب
كتب
الخليج 365
أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، اليوم الإثنين، أنه آن الأوان لأن تخرج بلاده مما وصفها بـ"الحروب العبثية" وإعادة الجنود الأمريكيين إلى وطنهم.
وقال الرئيس الأمريكي في سلسلى تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إن عمليات الجيش الأمريكي في سوريا قبل سنوات كانت من المفترض أن تستمر 30 يومًا فقط ولكننا بقينا سنوات وتدخلنا في صراع يستنزف الجميع دون هدف واضح.
وأقر الرئيس الأمريكي في سلسلىة تغريداته بدعم واشنطن التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا.
وأضاف ترامب، عندما وصلت للسلطة كان تنظيم داعش (الإرهابي) مستشريا بالمنطقة؛ فقضينا عليهم تمامًا بسرعة، كما قمنا باعتقال الآلاف من مسلحي التنظيم، معظمهم من أوروبا.
وتابع: "لكن أوروبا لا تريد عودتهم وقالوا لنا احتفظوا بهم!" لكنني رفضت وقلت لهم أسدينا لكم خدمة كبيرة والآن تريدون منا وضعهم في سجون أمريكية بتكلفة هائلة. هم لكم خذوهم وحاكموهم".
كما أقر ترامب بدعمه التنظيمات الإرهابية المسلحة ( ي ب ك/ بي كا كا)، وقال إن: "الأكراد قاتلوا إلى جانبنا، لكننا دفعنا لهم كميات طائلة من الأموال والمعدات للقيام بذلك".
وتابع: لقد حاربوا تركيا لعقود، وأوقفت هذا القتال لمدة 3 سنوات، لكن آن الآوان للولايات المتحدة لأن تخرج من الحروب العبثية التي لا نهاية لها والتي هي في معظمها قبلية ويجب إعادة جنودنا لوطنهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يؤكد دعم بلاده لمليشيات مسلحة في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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