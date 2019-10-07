الخارجية الإيرانية : الإحتجاجات الشعبية في العراق قضية داخلية

الإثنين 7 أكتوبر 2019

إيران

كتب متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، أن ما يحدث في العراق من احتجاجات شعبية مناهضة للأحزاب الحاكمة بأنها "قضية داخلية".



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وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في مقابلة مع وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، اليوم الإثنين: إن الشعب العراقي تجاوز أزمات عديدة على مدى السنوات الماضية، سواء خلال الاحتلال الأمريكي أو بعده، وواثقون أنه سيتجاوز هذه المشاكل أيضًا بنجاح“، غير أنه اتهم جهات لم يسمها بأنها ”طامعة بهذه الأحداث التي يشهدها العراق .

وتابع "أوصي هؤلاء أن لا يُدخلوا أنفسهم في متاعب ومشاكل؛ فما يحصل في العراق قضية داخلية وستُحل قريبًا بإذن الله" .

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قال في وقت سابق من يوم الإثنين: ”إن الأحداث التي شهدها العراق خلال الأيام الماضية مؤسفة ومقلقة“.