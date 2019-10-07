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الإثنين 7 أكتوبر 2019
الأرصاد السعودية
كتب
الخليج 365
أعلن النظام الآلي للإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد السعودية، اليوم الأثنين، عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة ، مما يؤدي لشبه انعدام الرؤية على منطقة جازان.
وقال الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له إن هذه الحالة ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وتمتد حتى التاسعة من مساء اليوم الاثنين.
ولفت الإنذار المبكر إلى أن البلاغ يشمل أبو عريش، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، بيش، جازان، صبيا، فيفا، هروب.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن الفرصة لا تزال مهيأة غدًا، لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.
كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها جازان.. الأرصاد السعودية تحذر من حالة الطقس في هذة المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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